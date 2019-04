Rapina al distributore di carburante: pistola puntata alla tempia contro un cliente

Tre giovani armati, giunti in sella ad uno scooter senza targa, hanno rapinato il dipendente di un distributore di carburante di via Solfatara costringendolo a consegnare l’incasso giornaliero (125 euro). Contemporaneamente hanno tentato di rapinare del portafogli un cliente puntandogli la pistola alla tempia.

Due ragazzi di Pianura di 18 e 19 anni ed il loro complice di Quarto, un 17enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati. Decisiva la telefonata di un passante al 112 che segnalava una rapina in atto.

A intervenire i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Pozzuoli, che hanno inseguito i fuggitivi, finché, dopo circa un chilometro, nei pressi di una rotonda hanno perso il controllo dello scooter e sono caduti. il minorenne è stato bloccato, gli altri 2 sono fuggiti.

I carabinieri li hanno rintracciati e arrestati dopo pochi minuti in un cantiere per un nuovo tunnel in via Fascione.